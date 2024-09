Non destano preoccupazione le condizioni di Tommaso Baldanzi, reduce da un trauma contusivo subito nella zona lombo-sacrale durante la partita contro San Marino. Come riferisce l'emittente satellitare, il centrocampista ha recuperato completamente dall’infortunio e continuerà ad allenarsi con i suoi compagni in U21. Il classe 2003 sarà a disposizione di De Rossi per la sfida contro il Genoa.

(Sky Sport)