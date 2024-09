As Roma: lanciata la linea Padel insieme ad Adidas (FOTO)

La Roma, in collaborazione con Adidas, ha lanciato una propria linea per il padel. Per uno degli sport più in crescita negli ultimi anni, ora i tifosi e appassionati giallorossi potranno portare i propri colori preferiti, oltre a una racchetta personalizzata, anche sul campo da padel. La linea, sia per uomo che per donna, presenta il lupetto di Gratton.

? Porta la Roma con te sui campi da padel ? ? La nuova linea Padel di #ASRoma e adidas è disponibile ora!

