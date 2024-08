Impresa storica per il giovane Mattia Furlani che a soli 19 anni conquista il bronzo alle Olimpiadi nel salto in lungo, con un doppio balzo da ben 8,34 metri. Dichiaratamente tifoso romanista, sul proprio profilo X il club giallorosso ha voluto complimentarsi con lui per questo grande traguardo: "Bronzo olimpico! Sei grande, Mattia!".