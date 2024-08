Villar: "De Rossi mi avrebbe dato un'altra chance alla Roma. Ci siamo sentiti più volte, diventerà un grande allenatore"

Gonzalo Villar, come più volte dimostrato sui social, non ha mai dimenticato la sua esperienza alla Roma: "Sono stati due anni importanti, ci penso spesso. Sono diventato un tifoso giallorosso: guardo sempre le partite e spero che questa stagione possa raggiungere grandi risultati".

Nell'intervista rilasciata, il centrocampista spagnolo rivela anche l'amarezza per la cessione a titolo definitivo arrivata poco prima che la Roma cambiasse allenatore: "Peccato, perché penso che De Rossi mi avrebbe dato una chance per ripartire". Con "Daniele" - lo chiama quasi sempre per nome - Gonzalo ha mantenuto un bel rapporto: "Ci siamo sentiti più volte, di recente. Gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui, e lui ha detto lo stesso di me, gli sarebbe piaciuto avermi in rosa. Ha delle belle idee di calcio, sono sicuro che diventerà un grande allenatore".

(gianlucadimarzio.com)

