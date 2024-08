VIDEO - Paredes show a Buenos Aires: il centrocampista gioca una partitella di calcetto con de Paul

Dopo aver vinto la Copa America, Leandro Paredes è pronto a tornare a Roma per iniziare la preparazione agli ordini di mister Daniele De Rossi. Il centrocampista si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e già domani sarà nella Capitale. Nonostante il periodo di riposo, Leo non è riuscito a staccarsi nemmeno per un secondo dal pallone e si è reso protagonista di una partita di calcetto organizzata a Buenos Aires. Paredes però non era solo, dato che nella sua squadra era presente il connazionale Rodrigo de Paul.

??? ? Quando organizzi una partita di calcetto a Buenos Aires e ti ritrovi #Paredes (in squadra con #dePaul) in campo ?#ASRoma pic.twitter.com/qF4Sm9T1rM — laroma24.it (@LAROMA24) August 2, 2024