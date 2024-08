VIDEO - De Rossi: "Normale discussione con Cristante, ma mai mani addosso. Nessuna lite con Souloukou e Mancini"

Alla vigilia del big match contro la Juventus, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha commentato e chiarito anche le indiscrezioni che in settimana erano circolate sulla stampa in merito alle liti con la CEO Lina Souloukou e Gianluca Mancini e alla discussione in campo a Trigoria con Bryan Cristante.

"Di vero c'è solo la discussione con Bryan, abbiamo discusso in campo per 10 secondi, senza far volare parole grosse, ed era una discussione normale - le sue parole -. Ed è diventata che che ci siamo messi le mani addosso, che io avevo picchiato lui ed è una cosa grave. Proprio perché c'era una base vera vuol dire che qualcuno gli ha voluto dare una sfumatura diversa, è gravissimo. Come faccio da qualche anno a questa parte mi tocca querelare. Se inventi bugie sulla mia professione, non è normale che ho messo le mani addosso ad un giocatore. So bene che qui a Roma ne inventiamo tante e va bene che ho passato 20 anni di carriera sentendone di tutti i colori, forse anche di peggiori, ma non va bene e non ve lo permetto".

"Si è scritto che prima della partita con l'Empoli ho litigato con Lina Souloukou, ma neanche ho visto Lina contro l'Empoli, si è scritto con ho discusso con Mancini ma non c'è stato neanche un abbozzo - ha fatto chiarezza -. Lo hai scritto tu (in riferimento al giornalista di 'Repubblica', ndr), ma magari ti hanno raccontato qualcosa di sbagliato ma magari potevi verificare. Quella con Mancini non è mai successa. Non lo avevo letto e me l'ha detto Mancini a Trigoria. Non c'è difesa, è grave perché il vostro lavoro è dire quello che è successo, trovare qualche scoop ma inventarli no. Chi le legge fuori ci crede parecchio. Non facciamo il mio bene, ma soprattutto della società. Se c'è qualcosa è giusto scriverla o a dirla, ma di queste tre cose l'unica che aveva una lontana parvenza di verità è stata quella con Cristante. Ci siamo scontrati per una cosa di allenamento, che è durata forse 10 secondi, a 20 metri di distanza, ne ho viste centinai peggiori di quello che è successo lì. Il giorno dopo ci siamo abbracciati, senza neanche bisogno di parlare più di tanto, e l'avete fatta diventare una rissa. Per me è tanto grave, se ci pensate".