VIDEO - De Rossi: "Nessuno è più importante della Roma. Voglio solo una squadra forte"

Al via la Serie A: la Roma inizia il suo cammino in campionato domani sera in casa del Cagliari e oggi il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi il più discusso è stato sicuramente quello in merito al futuro di Paulo Dybala: "Non puoi chiedermi di fare il tifoso, lo sono ma ora non posso farlo. I tifosi sono legati a determinati momenti di un giocatore e solo uno sopra di me sa cosa significa essere così legati a un popolo. Da allenatore devo cercare di non parlare dei rumors, delle voci... Non sono stato presente nelle discussioni e poi domani c'è una partita importante. Penso che Paulo spiegherà un domani ciò che è successo in questi giorni. A livello tecnico Paulo è un giocatore molto forte. Quello che dovevo dire l'ho detto alla società e a Paulo, parlo sempre con tutti i giocatori, ho un bel rapporto e dico sempre le cose in faccia. Finora sta funzionando per quanto riguarda il rapporto umano".

"Nessuno è più importante della Roma, niente e nessuno - ha aggiunto -. Io non ho nessun interesse od obbligo di silenzio, io voglio solo fare una squadra forte. All'allenatore salva una squadra forte e i risultati buoni, voglio solo quello. Io voglio fare una grande carriera da allenatore e una grande stagione con la Roma, il mio obiettivo sarà lasciare la Roma in una posizione di classifica superiore a quella che ho trovato".