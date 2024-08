VIDEO - De Rossi: "Karsdorp fuori per una mia scelta. È un amico, spero trovi spazio altrove"

Daniele De Rossi, alla vigilia di Roma-Empoli, ha parlato anche di Rick Karsdorp, fuori rosa e ai margini del progetto: "Per quanto riguarda Karsdorp è stata una scelta mia, l'ho comunicato alla società e non credo che questa cosa cambierà. Loro hanno assecondato la mia richiesta. Rick è un mio amico, ma per mille ragioni non era giusto che continuasse con noi. Spero trovi spazio altrove perchè è un buon giocatore e lo merita. Se la società dovesse dirmi "farà parte della rosa" lo allenerò, non ha fatto nulla di osceno o di grave, ma piccoli fattori tattici e comportamentali che mi hanno portato a prendere questa decisone, di cui mi prendo tutta la responsabilità"