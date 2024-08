VIDEO - De Rossi: "Il Napoli ha venduto 4 giocatori e vinto lo scudetto. A volte perdendo pezzi molto forti le squadre rinascono"

Domani sera la Roma inizierà il suo cammino in Serie A debuttando in casa del Cagliari, ma alla vigilia della sfida l'attenzione è tutta sul futuro di Paulo Dybala, tema centrale della conferenza stampa di Daniele De Rossi a Trigoria. Interpellato da un giornalista sul 'come conciliare la perdita del giocatore più forte con la volontà di avere una squadra più forte', il tecnico risponde: "Abbiamo un esempio di una squadra, il Napoli, che 24 mesi fa ha venduto Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne e Mertens. Sono quattro giocatori, probabilmente nessuno di loro più forte di Dybala, ma sono quattro giocatori molto forti. E poi il Napoli alla fine dell'anno ha vinto lo scudetto. Non sto dicendo che succederà questo, non sto dicendo che abbiamo bisogno di fare questo per vincere lo scudetto, ma sto dicendo che a volte le squadre anche perdendo dei pezzi molto forti si ricostruiscono e rinascono in maniera inaspettata o magari in maniera aspettata da parte dei tecnici".