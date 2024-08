VIDEO - De Rossi: "Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, non vuol dire arrivare quarti per forza"

Capitolo obiettivo, secondo Daniele De Rossi. Alla vigilia del big match contro la Juventus all'Allianz Stadium il tecnico giallorosso ha parlato anche di quello che si è fatto e si dovrà fare in stagione. "Per migliorare quanto fatto l'anno scorso e per arrivare più su dell'anno scorso. Secondo me, la direzione presa è stata rispettata e non vuol dire arrivare quarti per forza. Fare meglio dell'anno scorso vuol dire fare meglio di Inter, Juventus, Milan, Napoli anche se era dietro, Bologna, Atalanta, la Lazio si è rinforzata e anche la Fiorentina. Arrivare sopra tutte queste non è facile, non è un obbligo per come siamo costruiti. L'obbligo di questa squadra è andare in una certa direzione nella quale credo profondamente - le sue dichiarazioni -. Ci riempiamo la bocca con l'Atalanta: adesso vediamo la punta dell'iceberg, ma ha iniziato 8 anni fa con i vari Mancini, Caldara e Cristante che erano bambini buttati dentro, se un anno arrivavano sesti ricostruivano alla stessa maniera e l'anno dopo arrivavano quarti. Il loro lavoro li ha portati ad essere una squadra che costantemente è in quelle posizioni, come eravamo noi una decina di anni fa. Vogliamo arrivare lì, è ovvio che quest'anno vogliamo arrivarci subito. A prescindere da chi ci sarà, tra un paio di anni saremo fissi lì ed è il passo più importante che possiamo fare".