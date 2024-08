VIDEO - De Rossi: "Dispiace per Bove, ma non l'ho bloccato. Devo rispettarlo e merita di spiccare il volo"

Tra le cessioni durante il calciomercato estivo della Roma c'è anche quella di Edoardo Bove, in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. La partenza del centrocampista classe 2002 è stato un tema della conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia di Juventus-Roma. "Mi dispiace sia andato via, ma non l'ho bloccato e non gli ho detto di rimanere a tutti i costi. Con lui sono stato chiaro, come a tutti i centrocampi, e ho detto che avevo intenzione di mettere dentro un altro paio di centrocampisti più dinamici e probabilmente ci sarebbe stato meno spazio. Con me ha giocato meno di quanto abbia fatto con Mourinho, ha parlato con me e detto che aveva bisogno di giocare e non potevo garantirgli questo spazio", le sue dichiarazioni.

"Dispiace perché è forte, è un ragazzo positivo, educato e legato all'ambiente e alle squadra, ma devo fare scelte. Non posso pensare solo se un giocatore mi sta simpatico o alla paura che possa diventare molto forte come lo sono diventati Frattesi e Calafiori. Devo prendermi le mie responsabilità, in questo caso spero quasi di aver sbagliato perché merita di diventare un Nazionale come Frattesi e Calafiori. È in prestito, nulla è definitivo. Rimango con l'abbraccio che ci siamo dati, sperando che resti l'affetto fra di noi. Vale per lui il discorso che è valso per Paulo (Dybala, ndr) pochi giorni fa. Se fossi voluto rimanere l'idolo intoccabile per tutta la vita qui a Roma non sarei tornato e non mi sarei messo in discussione o avrei fatto scelte più populiste, ma devo guardare il campo e anche quello che mi dicono i giocatori. Devo rispettare Edoardo e quanto meritasse di spiccare il volo", ha concluso.