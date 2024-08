VIDEO - De Rossi: "Aggiunta parecchia gamba in rosa, con Danso ne avremmo avuta di più"

Tra le richieste del tecnico dalla scorsa stagione c’era anche quella di inserire giocatori di gamba. In conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Roma, Daniele De Rossi racconta quanta gamba è stata aggiunta in rosa: "Parecchia, con Danso ne avremmo avuta tanta in più ma non è colpa di nessuno. Abbiamo messo gente dinamica. Non significa che chi è meno esplosivo deve uscire dai radar della squadra. L'acquisto più importante del Bayer Leverkusen è stato Xhaka, non è un giocatore che fa 13 km a 25 all'ora, ma se intorno gli metti gente che recupera palloni anche per lui e dà profondità alla squadra, anche Xhaka esce fuori come il giocatore meraviglioso che abbiamo visto. Per me è un discorso di essere complementari e funzionali tra di noi. Tutti giocatori di gamba in una squadra diventa confusione, disordine e troppo istinto. Tanti giocatori di qualità, magari monopasso, diventa prevedibile e qualche volta qui lo abbiamo visto. Il giusto mix ci aiuta. Abbiamo messo anche qualche giocatore di gamba e qualità, che è l'ideale. Ad un giocatore con grande fisicità puoi insegnare a pensare con la palla e a giocare un pochino meglio. Ad un giocatore come ero io non puoi insegnare ad andare velocissimo nel breve e in tutte le parti del campo, ma sarò quello che farà più volume e corsa ma meno scatti e sprint".