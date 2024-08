"Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli": da Roma-Empoli torna il servizio di trasporto dedicato ai tifosi con disabilità motoria (COMUNICATO)

Riparte la splendida iniziativa “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”. Come annunciato dalla Roma tramite un comunicato ufficiale, in occasione della partita di campionato Roma-Empoli del 25 agosto sarà nuovamente attivo il servizio di trasporto dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio Olimpico dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina. Ecco la nota: "In occasione dell’esordio stagionale all’Olimpico di domenica 25 agosto, torna “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

Anche per questa stagione, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita. Come prenotare il servizio Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 (ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto della partita o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento con tariffa ridotta per persone con disabilità e il settore di riferimento (Tribuna Tevere). Per prenotare il servizio basterà contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni si potrà invece scrivere all’indirizzo email [email protected] Si raccomanda di prenotare il servizio con congruo anticipo. Ricetrasmittenti per spettatori non vedenti Il Club continuerà inoltre ad assicurare ai tifosi non vedenti la fornitura di ricetrasmittenti dotate di auricolari per ascoltare la cronaca della partita. Gli apparecchi saranno garantiti ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, mentre per i non abbonati sarà necessaria la prenotazione attraverso il Contact Center allo 06.89386000. Le ricetrasmittenti potranno essere ritirate e restituite al termine della partita al desk allestito all'ingresso disabili della Tribuna Tevere". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE