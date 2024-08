Super Lig, Fenerbahce-Adana Demirspor 1-0: decisivo il solito Dzeko. Mourinho ammonito dopo 20 minuti per proteste

Vittoria all'esordio in Super Lig per il Fenerbahce di José Mourinho che batte 1-0 in casa l'Adana Demirspor con un gol del solito Edin Dzeko al 34' minuto. Protagonista, neanche a dirlo, anche lo Special One che dopo soli 20 minuti si è preso un cartellino giallo (insieme al vice Salvatore Foti) per evidenti e reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.