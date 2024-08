Ritiro Inghilterra, i convocati di De Rossi: Dovbyk e Shomurodov in attesa del visto. Aggregati i giovani Nardin, De Marzi e Marin

Terminata l'amichevole contro l'Olympiacos, la Roma volerà in Inghilterra per la seconda parte di ritiro. I giallorossi saranno opsiti al St George’s park e Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati. Si aggregheranno alla squadra in un secondo momento Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov: i due dovranno attendere il visto dalle rispettive ambasciate e soltanto dopo raggiungeranno la squadra in Inghilterra. Presente invece Leandro Paredes. Aggregati al ritiro britannico anche tanti giovani, da Mattia Pisilli fino ai campioni d'Italia Under 17 Federico Nardin, Giorgio De Marzi e Renato Marin (che sarà il terzo portiere). Questa la lista completa: Angelino, Abraham, Baldanzi, Bove, Celik, Joao Costa, Cristante, Dahl, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Graziani, Kumbulla, Le Fèe, Mancini, Marin, Nardin, Ndicka, Parede, Pellegrini, Pisilli, Ryan Sangarè, Smalling, Solbakken, Soulè, Shomurodov, Svilar, Zalewski.