Nel trading come nello sport gestire le emozioni diventa fondamentale

Si racconta spesso di come dietro grandi successi sportivi non ci siano solo analisi, dati, allenamenti e tattiche; sempre più spesso la parte psicologica e motivazionale di ogni singolo atleta viene valutata con attenzione dagli specialisti proprio per migliorarne la prestazione.

Sport e Trading

Se accettate il parallelismo potremmo estendereora il ragionamento al mondo del trading finanziario che non è solo questione di numeri, grafici e strategie, ma anche di psicologia. Gestire le proprie emozioni e la propensione al rischio è fondamentale per avere successo in questo settore.

Errori tra i trader

Infatti, uno degli errori più comuni tra i trader, sia principianti che esperti, è lasciarsi influenzare dalle emozioni, che possono portare a decisioni impulsive e spesso sbagliate. La paura, ad esempio, è un'emozione molto comune nel trading. Quando i mercati sono volatili o quando si subiscono delle perdite, è facile farsi prendere dal panico e decidere di vendere tutto per evitare ulteriori perdite. Tuttavia, questa reazione può essere controproducente. La paura può farci perdere di vista l’obiettivo a lungo termine e portarci a vendere in un momento di ribasso, realizzando così una perdita che potrebbe essere evitata aspettando un eventuale recupero del mercato.

Piattaforme dedicate

Per gestire la paura nel trading, è importante avere un piano ben definito e attenersi ad esso, indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine e aver compiuto percorsi di educazione finanziaria avvalendosi di piattaforme dedicate come Immediate Flow. Tra le tante possibilità disponibili registrandosi alla piattaforma esiste la possibilità di esplorare le possibilità di investimento internazionale allargando i propri orizzonti operativi. La disciplina resta comunque sempre molto importante. Non farsi trasportare dai sentimenti e sapere quando entrare e uscire da una posizione è necessario per ricavare profitti dal trading. Ma non è solo la paura che influisce su di esso. Anche l’avidità gioca un ruolo decisivo. È facile continuare a investire per guadagnare di più quando i prezzi salgono e si vedono i profitti. Tuttavia, questo porta a sottovalutare i pericoli e a prendersi grossi rischi, causando l’occasione di una perdita sostanziale.

I rischi connessi all’investimento

Ancora una volta è fondamentale avere un piano e seguirlo. Un buon trader sa quando accontentarsi di quanto ha guadagnato e quando è tempo di staccarsi dal mercato anche se ciò significa perdere eventuali profitti futuri. Conoscere il proprio profilo di rischio è fondamentale per scegliere le strategie di trading più adatte e soprattutto essere pienamente e chiaramente consci che stiamo parlando di capitali a rischio e quindi totalmente passibili di perdite. Conoscere se stessi, avere un piano ben definito e prendersi delle pause quando necessario sono tutti elementi che possono fare la differenza tra un trader di successo e uno che si lascia sopraffare dalle emozioni. Tenetelo sempre ben presente.