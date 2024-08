Lutto nel mondo del calcio: è morto Sven-Göran Eriksson. La Roma: "Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore"

Lutto nel mondo del calcio. Sven-Göran Eriksson, infatti, è venuto a mancare all'età di 76 anni. Appena un anno fa, l'allenatore aveva annunciato di essere malato di cancro. In Italia aveva allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con cui vince lo Scudetto nel 2000. Sulla panchina giallorossa dal 1984 al 1987, nel 1986 alzò al cielo la Coppa Italia. E il club giallorosso, sui social, si è aggiunta al cordoglio per la scomparsa del tecnico svedese: "La Roma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore."

