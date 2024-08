LIVE - Dybala al Roma Store di via del Corso: l'argentino è arrivato. Circa 500 tifosi per salutarlo (FOTO E VIDEO)

DA VIA DEL CORSO ANNALISA FERRANTE - Nel pomeriggio di oggi Paulo Dybala riceverà presso il Roma Store di via del Corso i primi 60 tifosi arrivati questa mattina alle 10, ai quali è stato dato il voucher di accesso da utilizzare proprio per questo evento. L'argentino è arrivato presso il Roma Store pochi minuti fa: all'esterno sono presenti circa 500 tifosi.

? Poche ore di preavviso e in centinaia a via del Corso per salutare la Joya

Questa è Roma, Paulo! #asroma #Dybala

Una delle tifose più veloci ad arrivate questa mattina che abbraccia Dybala:

La firma sulla maglietta di un bambino, anche lui tra i più rapidi ad arrivare allo store questa mattina.