Juventus, Thiago Motta su Chiesa: "Non è cambiato nulla, non fa parte dei nostri piani"

Alla vigilia della sfida contro il Como, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato anche dei giocatori fuori rosa, chiudendo ancora una volta la porte a Federico Chiesa. Le sue parole: "La situazione non è cambiatam non fa parte dei nostri piani. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".