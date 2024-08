Instagram, Rosella Sensi su Dybala: "Bravo Paulo, da oggi sei nella storia"

Anche Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato sul suo profilo Instagram la scelta di Paulo Dybala di restare a Roma e rifiutare la ricca offerta dall’Arabia Saudita: “Questo è il potere di una città come Roma. Questa è la magia di questa squadra, di questi tifosi, di questo popolo. Paulo Dybala ha detto no a un contratto faraonico. Lo ha fatto dopo aver sentito il calore e l’amore che questa tifoseria sa regalare alle persone che valgono! Bravo Paulo, da oggi sei nella storia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosella Sensi (@rosellasensi.official)