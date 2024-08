Gualtieri su Dybala: "L’iniziativa del comune? La comunicazione ha voluto dare un taglio ironico alla notizia”

Roberto Gulatieri, sindaco di Roma, ha parlato dell'iniziativa di ieri del Comune di Roma, che aveva lanciato un sondaggio per chiedere ai propri follower la ragione che ha spinto Paulo Dybala a rimanere nella Capitale. Le sue parole: “E’ stata un’iniziativa dell’ufficio comunicazione, che ha voluto dare un taglio particolare e ironico ad una notizia di grande interesse per gli appassionati di calcio e i tifosi della Roma, mettendola in una chiave di amore per la città. Tra post Instagram e sondaggio WhatsApp hanno raggiunto un vasto pubblico, dimostrando forse di aver centrato l’obiettivo che si erano dati di promuovere i canali di comunicazione di Roma Capitale. Ovviamente io mi occupo di ben altro”.

(adnkronos)