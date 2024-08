Gravina: "Assolutamente contrari a giocare col mercato aperto"

"Da parte nostra c'e' assoluta contrarieta' a fare si' che si giochi a mercato aperto. Questo alimenta delle storture in termini di identificazione da parte dei tifosi con il nostro gioco, ma soprattutto genera delle fibrillazioni tra tifosi e club che non possiamo permetterci e tollerare". Cosi' il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso dell'odierno punto stampa. "Questo e' un tema che non interessa solo l'Italia - sottolinea Gravina - per cui l'unica via per uscire da questo equivoco e' far si' che questa idea possa diventare maggioranza nel consesso della Uefa. Nelle prossime riunioni con l'Uefa mi permettero' di coinvolgere i colleghi di altre Federazioni per comprendere se questo possa essere un percorso condiviso per dare un riferimento di stabilita' alla partenza delle competizioni".