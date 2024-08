FOTO - Striscioni dei tifosi contro la cessione di Dybala: "La Joya non si tocca". E ancora: "Vergogna!"

In casa Roma l'argomento principale è il futuro di Paulo Dybala. L'argentino ha ricevuto una ricca proposta dall'Arabia Saudita e la starebbe valutando, mentre la Roma guadagnerebbe circa 15/18 milioni di euro per il suo cartellino. Le parti non hanno ancora trovato l'accordo totale, ma il capo scout dell'Al-Qadsiah ha annunciato che "mancano solo dei minimi dettagli prima che diventi ufficiale". L'addio del numero 21 creerebbe grande malumore tra i tifosi della Roma, i quali hanno esposto uno striscione nelle vie della Capitale con un messaggio piuttosto chiaro: "La Joya non si tocca". Inoltre nei giorni scorsi nei pressi del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' era spuntata su un muro la scritta "Paulo non si vende".

Successivamente all'esterno del parcheggio di Trigoria è stato esposto un altro striscione: "Vergogna! Dybala non si tocca!".