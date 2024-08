FOTO - Il tifoso finlandese Juha presente anche in Inghilterra: nella notte l'incontro con Dovbyk

Il folle amore di Juha Ahtinen per la Roma non si ferma e, come sempre, ha seguito la squadra giallorossa durante il ritiro precampionato. Il tifoso originario di Helsinki e presidente del Roma Club Finlandia si trova attualmente in Inghilterra, dove gli uomini di De Rossi hanno deciso di svolgere la seconda parte della preparazione. La scorsa notte, più precisamente alle 01:48, è stato proprio lui ad accogliere all'hotel Hilton St. George's Park il nuovo acquisto Artem Dovbyk, sbarcato in Gran Bretagna dopo aver risolto il problema del visto: "Il nostro bomber ucraino è arrivato alle 01:48 di notte. Gli abbiamo dato il benvenuto nella nostra famiglia. Daje Artem, daje Roma", il messaggio del sostenitore finlandese su Facebook.