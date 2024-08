Fenerbahce, Mourinho dopo l'eliminazione dalla Champions: "Possiamo fare una buona Europa League, ma vi invito a riguardare Roma-Siviglia..."

Non è partita con il piede giusto l'avventura di Josè Mourinho sulla panchina del Fenerbahce, eliminato dal Lille nel turno preliminare di Champions League. Nel post partita, l'ex tecnico giallorosso si è soffermato sul torneo che ora dovrà affrontare, l'Europa League, non facendo mancare critiche arbitrali e tornando sulla finale persa contro il Siviglia. Queste le sue dichiarazioni: "Solo l’arbitro e il Var sanno perché hanno concesso quel rigore. Non voglio parlare del resto, voglio rimanere sui 'se'. Ma possiamo fare bene in Europa League se? Non posso parlare, altrimenti finisco nei guai. Se volete sapere di più sui 'se', vi invito a riguardare il match tra Roma e Siviglia nella finale di Europa League del 2022, e così capirete i miei 'se' ".

