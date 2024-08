Everton, l'ex ad del club: "Friedkin ha investito 200 milioni di sterline e ha il controllo sullo stadio, ha ancora voce in capitolo"

FOOTBALL INSIDER - Dan Friedkin potrebbe essere ancora in corsa per l'Everton. A svelarlo è l'ex amministratore delegato dei Toffees, Keith Wyness. Le sue parole al podcast Inside Track: "Ci sono tre gruppi di cui sono a conoscenza che vogliono acquisire l'Everton, ma nessuno è ancora vicino all'esclusività. L'unica cosa che la gente sembra dimenticare è che il Friedkin Group ha investito 200 milioni di sterline e ha il controllo sullo stadio, e ha anche voce in capitolo in qualsiasi futura acquisizione".