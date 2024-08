Dybala niente sconti

Siamo allo sprint della verità. Paulo Dybala deve pronunciare la sua sentenza entro poche ore: dentro o fuori. Il campionato è cominciato senza risolvere il caso, che probabilmente è costato già due punti in classifica alla Roma. I tifosi sperano ancora nel dietrofront, nell'intervento improvviso dei Friedkin che a un certo punto bloccano la trattativa araba, la la decisione spetta esclusivamente al giocatore che ieri è stato raggiunto anche dalla madre Alicia in città per un nuovo consulto familiare. [...] La Roma non accetterà giochi al ribasso: non regalerà il cartellino insomma. Ad ogni modo l'eventuale separazione sarà soddisfacente per tutti. C'è chi sostiene sia stata la Roma a mettere alla porta Dybala, la versione opposta sostiene che Dybala abbia chiesto di seguire la scia del denaro saudita per strappare l'ultimo grande contratto della sua carriera. [...] Va sottolineato in conclusione un aspetto in questa vicenda anche se in settimana sono comparsi striscioni e scritte che invitavano la società a non vendere il giocare più rappresentativo, per non parlare della sollevazione popolare da social media, domenica sera a Cagliari i tifosi in trasferta non hanno dedicato neanche un coro a Dybala. [...]

(Corsport)