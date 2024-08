Dovybk e la stagione da record: ha partecipato a 32 reti, nessuno meglio di lui nella Liga 2023/24

La Roma si appresta ad accogliere Artem Dovbyk, il bomber ucraino in arrivo dal Girona. L'investimento della famiglia Friedkin si aggira intorno a una cifra leggermente inferiore ai 40 milioni di euro tra parte fissa, bonus e percentuale sulla rivendita e il costo elevato è dovuto alla super stagione disputata con la maglia del club spagnolo. Come riportato dal portale di statistiche WhoScored, il centravanti ha contribuito a 32 reti tra gol e assist nella Liga 2023/24 e nessuno ha fatto meglio di lui. Il secondo è Alexander Sørloth a quota 29, mentre sul gradino più basso del podio c'è Robert Lewandowski con 27. Chiudono la top cinque Jude Bellingham (25) e Antoine Griezmann (22).

