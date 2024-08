De Rossi abbraccia Koné

IL TEMPO (L. PES) - Un ultimo giorno di mercato che a raccontarlo si fa una gran fatica.

Dalla notte fino alle 24 di ieri sera attor no all'universo Roma è successo letteralmente di tutto. La copertina di giornata se la prende Manu Koné, ultimo arrivato (per ora) e già osannato dai tifosi dopo una lunga corte di De Rossi. Il francese è il centrocampista che mancava.

Ma andiamo con ordine. Dopo il duro comunicato del Lens arrivato a mezza notte ieri mattina Kevin Danso ha fatto ritorno in Francia tra le polemiche: «Incomprensibile l'interpretazione delle visite da parte della Roma. Sono sconvolto da quanto è accaduto. Mai riscontrate irregolarità».

Ieri l'austriaco avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli dopo le problematiche al cuore riscontrate che in Italia non permettono di giocare. La soluzione più semplice e immediata per la Roma è Tiago Djalò della Juve. Accordo con i bianconeri trovato per un prestito gratuito con diritto di riscatto (9 milioni + 1 di bonus) e il giocatore che in mattinata raggiunge la Capitale per le visite mediche. Ma i giallorossi temporeggiano perché nel frattempo provano a strappare un accordo con il Siviglia per Badé, difensore seguito anche qualche settimana prima. G

li spagnoli non cedono e alla fine il difensore bianco nero comunica (attorno alle 22 di ieri) di non voler firmare con i giallorossi. Altra trattativa saltata e adesso Ghisolfi pescherà nel mercato degli svincolati dove sono già state avviate le trattative con l'ex Atletico Madrid Hermoso che è in pole position su Hummels, più defilato e possibile in caso di uscita di Smalling. Nel frattempo, alle 15.30, all'aeroporto dell'Urbe era sbarcato Koné, l'oggetto del desiderio di De Rossi. La Roma ha trovato l'accordo in mattinata dopo l'accelerata degli ultimi giorni. Ai tedeschi 18 milioni più due di bonus e cinque anni di con tratto per il francese che guadagnerà circa 3 milioni netti a stagione. Ufficializzato anche lo scambio di prestiti con il Milan che visto coinvolti Saelemaekers e Abraham. Ai giallorossi 1.5 milioni mentre i rossoneri hanno concesso il trasferimento temporaneo gratuito. Il laterale ha scelto la maglia numero 56 e si è presentato ai tifosi. «De Rossi importante nella mia scelta. Sono molto contento di essere qui e desidero ringraziare la fa miglia Friedkin». Un addio mal digerito, invece, quello di Edoardo Bove. Dopo tanto attendere il centrocampista scelto la Fiorentina che ieri è tornata for temente alla carica per il calciatore. Il ventiduenne si trasferisce in Viola in prestito (1.5 milioni) con diritto riscatto fissato a 10.5 milioni che si trasformerà in obbligo se Bove totalizzerà il 60% delle presenze stagionali. «Dispiace, io e i tifosi meritavamo un finale differente» le parole amare del centrocampista intercettato alla stazione Termini in partenza per il capoluogo toscano. Un mercato dal le mille emozioni, confuso, in certo, quasi isterico. E che ancora non è terminato. Nel frattempo domani c'è la Juve allo Stadium, e oggi parla De Rossi. Finalmente a mercato chiuso.