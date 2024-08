Chelsea, Maresca: "In Italia abbiamo avuto Totti 20 anni con lo stesso club. Con queste regole è diverso..."

BBC - Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Chelsea, ha parlato alla testata inglese della questione giovani nel calcio inglese, soffermandosi anche sulla necessità di effettuare ogni anno cessioni monstre Ecco le parole del tecnico italiano:

"Non è un problema del Chelsea, queste sono le regole. Tutti i club in questo momento sono costretti a vendere giocatori delle giovanili a causa delle regole. Sono tutti problemi dei club della Premier League. È un peccato perché in Italia abbiamo avuto Totti con la Roma, 20 anni nello stesso club. Amiamo questo nel calcio, i tifosi vogliono vederlo. Ma con le regole di oggi è diverso rispetto al passato. Se vogliono proteggere i giocatori dell’accademia, allora probabilmente dovrebbero farlo"