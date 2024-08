Chelsea-Manchester City, Taylor sbaglia ancora: negato rigore ai Blues per mano di Kovacic (VIDEO)

Ancora una volta l'arbitro Anthony Taylor al centro delle polemiche in Premier League. Durante la sfida tra Chelsea e Manchester City, terminata 0-2 in favore dei Citizens, il direttore di gara inglese ha negato un rigore ai Blues. Al minuto 78 del match Malo Gusto, terzino del club londinese, in piena area di rigore ha anticipato l'ex Inter Mateo Kovacic, colpendo il braccio del croato. Nonostante il tocco fosse involontario, l'intervento scomposto del centrocampista del City era punibile da regolamento con un tiro dagli 11 metri. Il gioco è poi ripreso normalmente, senza che il VAR richiamasse Taylor. Ennesimo big match di Premier League che termina con critiche pesantissime nei confronti del direttore di gara già protagonista nella finale di Europa League del 2023 tra Siviglia e Roma.