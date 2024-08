Cagliari-Roma: spunta la nuova pezza dei gruppi della Sud in trasferta (FOTO)

Oggi alle 20:45, all'Unipol Domus Arena di Cagliari, inizierà il campionato della nuova Roma di Daniele De Rossi. Il supporto dei fan non manca mai, neanche in trasferta, e per il match di questa sera, sono centinaia i tifosi giallorossi arrivati in Sardegna per seguire i propri beniamini. A partire da questa stagione, però, ci sarà una novità sugli spalti. I tanti gruppi della Curva Sud hanno infatti deciso di creare una "pezza" unica, che possa raggruppare l'insieme di tutti i gruppi che anche in trasferta decidono di seguire e supportare la Roma.