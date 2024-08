Bruno Conti replica alle parole di Sabatini: "Mai impedito l'accesso al ristorante di Trigoria. Dai Friedkin sempre grande rispetto"

"Non è mai accaduto che mi abbiano impedito l'accesso al ristorante di Trigoria. Il mio rapporto con la mia società è sempre stato idilliaco. La famiglia Friedkin mi ha sempre tributato un grande rispetto che io ricambio". Così Bruno Conti, bandiera giallorossa, smentisce in maniera categorica le parole di Walter Sabatini che, a Radio Serie A, aveva rivelato come a suo dire all'icona giallorossa, campione del mondo nell'82, fosse stato impedito l'ingresso al ristorante del centro sportivo giallorosso.

(ansa)