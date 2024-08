Bodo Glimt: nel video di presentazione del nuovo acquisto spunta l'adesivo "Roma m…a" (VIDEO)

Dalle parti di Bodo non ha di certo dimenticato la Roma. Nel video di presentazione del nuovo acquisto del club norvegese Philip Zinckernagel, infatti, sono apparsi riferimenti contro i colori giallorossi. Per annunciare il giocatore danese, il club ha pubblicato sui social un video in cui il giocatore guarda su un pc Zorro. Chiudendo il computer, però, tra i vari stickers spiccain bella vista quello con scritto 'Roma me..a'. E a completare l'adesivo quello che sembra il viso di Nuno Santos all'interno di un mirino.

