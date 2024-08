Balzaretti: "La Roma sta operando bene sul mercato. Soulé è un colpo importante, Le Fée ha qualità"

RADIO MANÀ MANÀ SPORT - L'ex dt dell'Udinese e giocatore giallorosso Federico Balzaretti ha parlato in esclusiva per l'emittente radiofonica, commentando la situazione attuale in casa Roma e nello specifico le varie mosse di mercato fatte finora. Queste le sue parole: "La Roma sta operando bene, sta investendo tanto comprando giocatori di qualità. Soulé mi ha fatto un impressione straordinaria, credo sia un colpo molto importante. Le Fée è un giocatore che ha qualità, Dovbyk sa fare tante cose oltre al gol, la squadra sta andando verso l'idea di Daniele. Movimento continuo e scambi di posizione, mi sta piacendo come sta nascendo la squadra al netto di un investimento di tanti soldi".