Bakalov (primo allenatore Dovbyk): "Artem è diventato un attaccante esperto e versatile. Ha sempre avuto il fiuto per il gol"

UKRFOOTBALL.UA - Yuriy Bakalov, primo allenatore di Artem Dovbyk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale ucraino e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo acquisto della Roma. Ecco le sue parole.

Nella stagione 2014/15 Artem Dovbyk debuttò nel secondo campionato ucraino sotto la sua guida. Già era chiaro che si trattasse di un calciatore di un livello così alto?

"È stato già detto molto su Dovbyk. Era evidente che avesse capacità e potenziale. In quel momento giocò pochissimo: la squadra aveva attaccanti molto più esperti. Tuttavia l'ho incoraggiato, credevo in lui. Nonostante giocasse poco, riuscì a segnare diversi gol. Era un ragazzo con una tanta voglia, ha sempre avuto il fiuto per il gol. Non posso dire che sono stato io ad accorgermi che avesse qualcosa di speciale, non sono un veggente".

Le differenze con il giovane Dovbyk?

"Adesso è un attaccante più esperto e versatile. Ha cominciato a segnare fin dai primi allenamenti, era un ragazzo alto e snello. Non aveva una tecnica eccezionale, ma sapeva come posizionarsi ed era abbastanza veloce".

Dovbyk ha già fatto la sua scelta. Cosa gli avresti consigliato?

"Non sta a me dargli consigli, sa cosa deve fare. Sarebbe facile dire di andare al Manchester City. Ha già indossato le maglie di Midtjylland, Girona e altri club, la cosa più importante è che faccia nuove esperienze. Quando è andato in Spagna si è messo in gioco ed è diventato il capocannoniere della Liga. Artem è ancora un giovane calciatore, spero riesca a raggiungere i suoi obiettivi anche nella nuova squadra".

