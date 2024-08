AS Roma, ufficiale la partnership con New Era: da domani in vendita un'edizione limitata della 59FIFTY. Souloukou: "Un onore e un privilegio" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Nuova collaborazione annunciata dalla. Come svelato dalla società giallorossa tramite un comunicato, è ufficiale la partnership pluriennale con il marchio. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto a New Era per la stagione 2024/25 con una collaborazione pluriennale. L'accordo con il marchio di lifestyle di fama mondiale prevede il lancio di nuovi modelli base e stagionali nel corso del campionato, oltre a un'offerta in edizione limitata. Progettata per celebrare il sostegno dei tifosi giallorossi in tutto il mondo, la nuova collaborazione riunisce due marchi storici che hanno influenzato per due secoli il mondo dello sport e del lifestyle. Caratterizzata da design e colori classici, la nuova collezione ha l’obiettivo di celebrare il tifo romanista. La collezione principale è costituita dall'iconica visiera curva 9FORTY di New Era, dallo snapback 9FIFTY e dal Beanie con polsino nella livrea ufficiale della squadra in rosso intenso e giallo oro, oltre a modelli neri con lo stemma della squadra a colori a contrasto, tutti con il logo della bandiera New Era sul lato sinistro. Oltre all'offerta principale, nel corso dell'anno verrà presentata anche una collezione stagionale composta dalle stesse silhouette, ma con una palette di colori aggiornata e utilizzando i loghi d'archivio del Club. Sia la collezione principale, sia quella stagionale offrono taglie da donna e da ragazzo in modelli selezionati. A coronamento del nuovo accordo,, per celebrare la frangia più calda dei tifosi giallorossi. La nuova collezione sarà disponibile nello store online di New Era , su store.asroma.com e nei punti vendita a partire dall'8 agosto 2024, con il lancio di altri modelli nel corso della stagione.