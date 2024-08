Arbitri, incontro con Daniele Doveri a Trigoria: con staff tecnico e squadra presente Lombardo

Nel pomeriggio di ieri l'arbitro Daniele Doveri, in rappresentanza della CAN, ha fatto visita alla Roma. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale uno scatto e il resoconto dell'incontro avvenuto a Trigoria:

"Mercoledì pomeriggio a Trigoria si è svolto l’incontro tra la squadra e lo staff tecnico e l’arbitro Daniele Doveri in rappresentanza della CAN. Nel corso del tradizionale meeting di inizio stagione sono state analizzate le novità regolamentari con il supporto di alcuni video prodotti dal settore tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri e rivolti a tutte le società. Un’occasione per alimentare il dialogo tra i club e la classe arbitrale in vista della stagione che ha appena preso il via. Insieme a squadra e staff, era presente il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo".

(asroma.com)

