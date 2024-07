Spinazzola: "Rispetto alla Roma, con Conte c'è più tattica. Lukaku? Abbiamo un grande rapporto, aspettiamo..."

Dal ritiro del Napoli, dopo aver segnato il primo gol della stagione nell'amichevole di ieri, Leonardo Spinazzola si è presentato in conferenza stampa. Queste alcune delle risposte dell'esterno arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Roma.

Hai sentito Lukaku?

"Sì, ci sentiamo spesso, anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo..."

Infortuni in carriera?

"Non è vero che faccio poche partite, ho avuto un incidente incredibile ma nei due anni precedenti avevo fatto 78 partite, ma sembra ne faccia dieci all'anno. Va bene così. Io non devo rilanciarmi, devo solo continuare come negli ultimi due anni che sono stati belli"

Differenze con gli allenamenti alla Roma?

"C'è più tattica con Conte, riconosco un gioco più simile a Gasperini per concetti. A Roma con Mourinho usavamo molto il 3-5-2 e non il 3-4-3 classico"