SKY SPORT - Torna a parlare Chris Smalling. Il difensore inglese, infatti, è stato intercettato all'uscita da Trigoria soffermandosi in particolare sul suo futuro. "A me piacerebbe restare", queste le parole dell'ex United riportate dall'emitente satellitare. Il suo futuro, dopo una stagione complicata, resta comunque in bilico.