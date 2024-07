Semplici: "Dovbyk è bravo tecnicamente e adatto per sostituire Lukaku. La Roma ha fatto un grande acquisto"

SKY SPORT - Ospite dell'emittente televisiva durante il programma "Calciomercato - l'originale", l'allenatore Leonardo Semplici ha parlato (tra le altre cose) anche dell'arrivo ormai imminente di Artem Dovbyk alla Roma. Queste le sue parole: "Ha caratteristiche fisiche importanti ed è bravo tecnicamente, credo che per la sostituzione di Lukaku sia un giocatore adatto. Credo che la Roma abbia fatto un grande acquisto, l'anno scorso nel Girona ha fatto benissimo, si è messo in grande luce e alla Roma credo che possa confermare quello di buono che si dice su di lui. La Liga non è facile, è di alto livello, ha confermato quello che ha fatto vedere in Ucraina. Credo che sia di buon auspicio per la Roma e per il campionato italiano".