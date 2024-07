Sabatini: "Inter favorita. La Roma di De Rossi può essere una bella sorpresa"

OKCALCIOMERCATO - Al sito dedicato alle trattative è intervenuto l'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, e ha parlato anche della formazione di Daniele De Rossi. Uno stralcio della sue dichiarazioni:

Siamo a meno di un mese dall’inizio della Serie A, le squadre si stanno formando e si stanno muovendo sul mercato. Quale è la sua favorita e quale potrebbe essere la sorpresa in positivo in questa stagione pronta a partire?

"La favorita rimane l’Inter. I nerazzurri hanno migliorato la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato quindi è normale che sia così. Come sorpresa dico la Roma perché sta lavorando con un’idea ben precisa anche sul mercato e sta facendo bene in generale. Per me farà bene".

Arrivando alla Roma, chi più di lei può spendere qualche parola su Daniele De Rossi? Ha appena definito la Roma come la possibile sorpresa del campionato che verrà, se così sarà è per merito anche della società che ha puntato sul giovane tecnico?

"Daniele è una persona splendida, dovrà dare alla Roma quello che fino ad adesso ha dato. La squadra lo segue e si vede. La scelta della società sta pagando perché Daniele è figlio di Roma e si vede che è emotivamente coinvolto. Questo è un grande vantaggio. Deve continuare così perché può essere veramente una sorpresa bella di questo campionato".

[...]

VAI ALLA NEWS ORIGINALE