Tra le amichevoli della Roma, negli ultimi giorni, si era parlato anche di una sfida col Tolosa fissata per il 27 ad Ancona. Tuttavia, la conferenza stampa di presentazione si sarebbe dovuta tenere oggi ma è saltata, tanto da far credere che sia in forte dubbio la conferma dell'amichevole.

Il motivo è legato a questioni di ordine pubblico, con il ritiro del Napoli a Castel di Sangro che potrebbe dare luogo ad incroci pericolosi con i tifosi azzurri.

(Il Corriere Adriatico)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE