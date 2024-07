Cresce la voglia di Roma. Nonostante un mercato che stenta a decollare, i tifosi giallorossi non fanno mancare il proprio supporto. In vista dell'amichevole del "Manlio Scopigno" di Rieti contro l'Olympiakos, infatti, sono stati venduti 8mila biglietti. "Solo poche centinaia di biglietti rimasti per vedere dal vivo i giallorossi di mister Daniele De Rossi sfidare i campioni in carica della Conference League”, lo ha annunciato Roberto Donati uno degli organizzatori della gara.

(rietilife.com)

