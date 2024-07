Roma, oggi col Tolosa l'esordio casalingo della nuova maglia: lo store Adidas di Via del Corso si tinge di giallorosso per l'occasione

Oggi alle 18 nella partita amichevole contro il Tolosa la Roma scenderà in campo con la nuova maglia per la prima volta in casa. Come scrive il quotidiano, i tifosi hanno già mostrato grande entusiasmo per la nuova divisa, soprattutto per quella di Dybala, ma anche quelle di Mancini, Pellegrini e del nuovo acquisto Le Fée. C'è già chi ha anticipato i tempi e ha voluto sulle spalle il nome di Soulé, aspettando poi la scelta del numero.

Adidas ha dedicato un'area intera del suo negozio di Via del Corso alla Roma, con un'ambientazione scenografica che richiama il video di presentazione dei nuovi kit. Il negozio è stato trasformato: un tunnel d'ingresso, un tappeto d'erba sintetica e una piccola curva da 19 posti che ricorda la Curva Sud. Sulla destra, una stazione per personalizzare la maglia con nomi e numeri che richiamano la mappa di Testaccio, il quartiere a cui è dedicata l'intera collezione.

Per creare questo allestimento, ispirato al video che ha visto tra i protagonisti Dybala, Pellegrini, Paredes, Bartoli, Giacinti, Linari e altri, sono state necessarie 45 ore di lavoro e quattro squadre di allestitori. Un grande impegno per celebrare la nuova maglia e la passione dei tifosi giallorossi. Il primo agosto, nel frattempo, il lancio del secondo kit.

(corrieredellosport.it)

