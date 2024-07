Termina 6-1 il primo test amichevole della stagione per la Roma di Daniele De Rossi, che batte il Latina in rimonta con i gol di Dybala, Solbakken, Pisilli, Le Fée e la doppietta del giovane Graziani. A fine partita il difensore Chris Smalling, in campo nei primi 45 minuti, si è fermato insieme a un gruppo di tifosi per fare foto e scrivere autografi.