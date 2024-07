Ritiro Roma: possibile amichevole con l'Olympiakos il 3 agosto a Rieti

Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria in vista della nuova stagione agli ordini di Daniele De Rossi e prende forma anche il programma estivo dei giallorossi. Già noti i test con il Latina e con il Kosice il 22 luglio, a seguire la Roma dovrebbe sfidare in amichevole l'Olympiakos il 3 agosto a Rieti prima di volare in Inghilterra per svolgere la seconda parte del ritiro estivo. Lo fa sapere lo speaker di 'Retesport' Nick Terriaca.

