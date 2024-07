Novità per quanto riguarda l'indagine relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e per altri ex dirigenti ai tempi al vertice della società bianconera. Tra questi ci sono Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

