Paredes rifiuta i petroldollari: c'è solo la Roma

Più chiaro di così è impossibile: «Le voci di mercato? Ho un contratto e sono molto felice a Roma». Traduzione: Leandro Paredes, dopo il successo in Coppa America, ha declinato l'offerta arrivata dall’Arabia Saudita, che in un primo momento l’aveva costretto ad una riflessione. Perché in ballo c’era una barca di soldi. Il centrocampista ha detto no all’idea di cambiare vita e di firmare un accordo a sette zeri con l’Al Ahli. La telenovela Arabia Saudita dura da un mese, ma in questa fase si è raffreddata completamente per volontà del centrocampista. (...) Mai come stavolta il centrocampista è concentrato sul presente, che si chiama Roma. Il suo contratto scade tra un anno. C’è anche un’opzione per il rinnovo per un’altra stagione. Paredes ha 30 anni e ha già detto che non giocherà per sempre in Europa. Nella sua mente la grande scelta sarà fatta tra dodici mesi, quando valuterà seriamente l’idea di tornare in Argentina per chiudere la carriera al Boca Juniors, la sua squadra del cuore, quella dove ha esordito all’età di 16 anni. (...)

(corsport)