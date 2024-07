Paredes: "Futuro? Ho un contratto e sono felice a Roma" (FOTO E VIDEO)

Nella giornata di ieri Leandro Paredes ha presentato il suo nuovo vino. Al termine dell'evento il numero 16 ha risposto ad alcune domande dei cronisti, in particolare sul futuro, ribadendo la sua volontà di restare in giallorosso e allontanando le voci sull'Arabia. "Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma", le parole del centrocampista. Paredes, intanto, ha presentato il suo vino, un Malbec premium chiamato "La mia vittoria" e che verrà servito al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. "Ho scelto questo nome per via del nome di mia figlia e per quello che ho dovuto realizzare a livello sportivo nei club e con la Nazionale Argentina. Ho scelto questa cantina perché rappresenta quello che per me è il tema della famiglia, e l'opzione migliore No, non penso di dedicarmi a questo quando smetterò. Lo uso come hobby, sono venuto qui per conoscere il processo del vino, il progetto è di famiglia, mia sorella vive qui ed è qualcosa che le piace. Speriamo di poter continuare così".

El campeón del Mundo y bicampeón de la Copa América, Leandro Paredes, en #Mendoza. Presentó su vino Malbec, Mi Victoria LP32 de Bodegas Barberis pic.twitter.com/nVw4n4U2ie — Roxana Badaloni (@roxibadaloni) July 19, 2024